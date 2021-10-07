Ольга Цибульская обнажила грудь на сцене: «Видно сосок»

За кулисами «Хто зверху?» самая поющая ведущая рассказала о конфузе, который случился во время выступления

Звезды часто попадают в комические ситуации. Кто-то падает во время исполнения грациозных па, над кем-то шутят коллеги, а у кого-то рвется костюм в пикантных местах. О таких историях селебритиз обычно вспоминают с улыбкой. Не до смеха разве что, когда это происходит на глазах у многотысячной публики. Недавно Ольга Цибульская и сама стала жертвой конфуза, о чем Новый канал узнал у нее во время съемок «Хто зверху?»

– У нас был концерт в Южноукраинске, и у меня прямо на сцене сдвинулся костюм, – вспомнила певица. – Да так, что было видно бюст. Причем я пела романтично-драматическую песню. Вижу – выходит артист моего балета и начинает дергать меня в районе груди. Не могла понять, что тот делает. А он мне говорит: «У тебя видно сосок».

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Правда, инцидент публика не смогла оценить.

– Это была эротическая фантазия моего пиар-менеджера, – смеется Ольга. – Она всегда говорила, что нужно, чтобы я на сцене разделась. И это произошло. Хотя никто из зала ничего не увидел, вся команда посмеялась.

А в какие комические ситуации Ольга попадет на «Хто зверху?» – смотрите всей семьей в четверг в 19:00 на Новом канале.