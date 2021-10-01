Наталка Денисенко четыре раза официально выходила замуж за Андрея Фединчика: «Он – мой!»

Актриса рассказала, почему свадеб было так много

Один из самых любимых конкурсов зрителей на «Хто зверху?» – «Правда или ложь». Именно там звезды рассказывают сокровенные тайны, о которых многие слышат впервые. Вот и Наталка Денисенко призналась, что официально выходила замуж за Андрея Фединчика четыре раза! А вообще, свадеб у пары было целых пять. Новый канал узнал подробности церемоний.

– Первая свадьба у нас была киношная. Тогда же на съемочной площадке у нас и завязались отношения. По сути, наша любовь началась с церемонии бракосочетания, – смеется актриса. – Когда в сентябре Андрей сделал мне предложение, планировали свадьбу на следующее лето, но так хорошо отпраздновали Новый год, что я забеременела. Очень хотела свадьбу летом, чтобы идти в красивом открытом платье. Андрей сказал: «Чего ты переживаешь? Будет тебе летнее свадебное платье. Полетели на Мальдивы, там и отпразднуем». Это было лучшим решением. Потому что у нас была камерная церемония на двоих.

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По возвращению в Киев актеров ждала еще одна свадьба.

– Предложили поучаствовать в фестивале свадебных церемоний и сделать нам космическое торжество, – вспоминает актриса. – Были нереальные декорации – невероятно красиво. К нам пришли друзья, мы устроили фуршет и небольшое празднование.

Следующую свадьбу пара организовала для родственников.

– Устроили бракосочетание в центральном ЗАГСе с рушныком и иконами, – улыбается Наталка. – А потом отпраздновали на корабле.

Еще одна свадьба была заграницей.

– В прошлом году мы с Андреем снимались в сериале. Надеялась, что снова побуду в свадебном платье, но не получилось по сюжету, – смеется актриса. – Тогда сказала мужу: «Хочу еще свадьбу». Когда мы поехали на годовщину в Египет, провели церемонию на яхте.

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И это не предел, актриса мечтает еще об одной свадьбе!

– Дело в том, что когда я выходила замуж, мне не нравились пышные платья, как у принцесс. А теперь очень нравятся, – смеется Наталья. – Но Фединчику эта затея не очень. Думаю, что мужчины такое не любят. А я в восторге! В отличие от хейтеров, которые постоянно пишут: «Это она для показушности делает, чтобы все знали – этот мужик только ее». А почему бы и нет? Мне нравится быть женой Андрея Фединчика, я горда тем, что он мой.

Какими секретами поделятся другие участники «Хто зверху?» – смотрите в следующий четверг, 7 октября, в 19:00 на Новом канале.