Показали гениталии и «пукнули» на сцене: как «дизеля» прикалываются друг над другом

За кулисами «Хто зверху?» (Новый канал) Егор Крутоголов и Яна Глущенко вспомнили самые смешные розыгрыши от коллег

У звезд шоу-бизнеса есть такое понятие, как «зеленый» концерт – последний на гастролях. На этих мероприятиях они или им устраивают много розыгрышей, которые веселят не только зрителей, но и самих артистов. На съемках «Хто зверху?» Новый канал узнал у Егора Крутоголова и Яны Глущенко, как коллеги прикалываются над ними.

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«Пук» от звукорежа

– В одном из номеров я играю стриптизера, – рассказывает Егор. – По сценарию, подхожу к девушке и представляюсь, кивая. Раздается хруст, будто у меня ломается шея. На «зеленке» вместо звука хруста раздался пук. Я от смеха сложился пополам, партнеры катались по полу. Да и зал тоже все понял, им было очень смешно.

Половые органы от балета

– Как-то был у нас последний концерт на гастролях в Виннице, во время него мы пели песню о пластике, – вспоминает Яна Глущенко. – И вот наш балет танцует в костюмах медсестер с папочками. В какой-то момент они поворачивают эти папочки, а там нарисованы большие мужские половые органы. Я пою и начинаю дико ржать. Это было смешно.

Будут ли подшучивать друг над другом коллеги по сцене Яна Глущенко и Егор Крутоголов в «Хто зверху?» – смотрите сегодня, 30 сентября, в 19:00 на Новом канале.