Зачем Ирина Сопонару завела хештег для части тела?

Некоторое время комик и актриса Ирина Сопонару общалась с подписчиками при помощи ног. Рассказываем, почему так получилось

Украинская актриса театра и кино, а также комик Ирина Сопонару создала в Instagram хештег… для собственных ног! Более того, некоторое время девушка общалась со своими подписчиками в сториз этими же ногами. Как так получилось, Ирина рассказала за кулисами съемок шоу «Хто зверху?», которое по четвергам показывает Новый канал.

— Я недавно ровняла перегородку носа и, соответственно, не выходила в прямые эфиры в Instagram из-за внешнего вида. А контент-то создавать хотелось, — призналась Сопонару. — Сидела дома на больничном, было скучно. Подумала: «Надо что-то снимать». И я снимала свои ноги! Они разговаривали с аудиторией, рассказывали, как у меня дела, как проходит реабилитация и все такое.

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Даже после восстановления Ирина продолжает общаться с поклонниками при помощи ног — креативный способ выходить на связь понравился как самой актрисе, так и ее подписчикам. Еще бы, ведь стройные ножки девушки не оставляют равнодушными никого — физические нагрузки помогают Сопонару держаться в отличной форме.

— Каких-то секретов красоты у меня нет, но я занимаюсь спортом по мере возможности. Люблю кроссфит (программа упражнений на силу и выносливость, — прим. ред.) Может, по мне и не скажешь, но я, как муравей — маленькая и сильная, — смеется участница развлекательного шоу Нового канала.

Смотрите новые выпуски 11-го сезона шоу «Хто зверху?» по четвергам в 19:00 на Новом канале!