Сергей Притула заработал две тысячи на ногах Ирины Сопонару
Размер ноги комедийной актрисы принес деньги мужской команде на шоу «Хто зверху?»
Ведущий Нового канала Сергей Притула умудрился выиграть целых две тысячи гривен с помощью стройных и длинных ног актрисы «Женского Квартала» Ирины Сопонару. Девушка просто проговорилась о размере своей ноги во время шоу «Хто зверху?», а мужская команда воспользовалась этим, чтобы дать ответ на бонусный вопрос.
– Какой у тебя размер ноги? 35? – спросила Леся Никитюк.
– Нет. Но я отрежу себе большой палец, и будет мой размер ноги, – пошутила Ирина Сопонару.
Мужчины не смогли забыть этот факт, а потому воспользовались им при ответе на бонусный вопрос: «Сколько процентов женщин были недовольны своим первым сексом?»
– Давайте підемо шляхом наших суперників. Нагадайте: у неї був 35 чи 36? Тепер вся відповідальність за правильну відповідь лежить на Ірі. Ми вирішили перекласти її на вас. Тому скористаємося ногою Сопонару – нехай сама визначить, правою чи лівою – і ми кажемо, що 35% – смело заявил Сергей Притула.
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И нога Ирины Сопонару таки попала в самое яблочко. За это мужская команда получила не одну, а целых две тысячи гривен на свой счет. А вот когда девушки попытались воспользоваться этой стратегией, то провалились.
На этот раз ноги Ирины Сопонару принесли учпех мужской команде. Но, как позже призналась актриса, ножки также часто выручали и ее саму.
– По роду своей деятельности мне приходится часами стоять в кадре или на концертах, поэтому я люблю шутить, что меня, как волка, ноги кормят (смеется). Конечно же, мои ножки меня выручали. Например, когда в Лондоне бежала на самолет по аэропорту. Учитывая то, что я всегда очень пунктуальна (паранойя, что могу опоздать), прихожу заранее, особенно когда это касается самолетов и поездов. А здесь, видимо, не ожидала, что аэропорт настолько большой, поэтому вбежала в самолет за секунду до закрытия дверей. А еще как-то я просто балдела от одних туфель, которые в то время были мне не по карману. И мне их подарил друг, сказав, что моим ногам нужна красивая обертка, – поделилась Ирина.
Смотрите новый выпуск 11 сезона шоу «Хто зверху?» уже в этот четверг в 19:00 на Новом канале. Обещаем, что там вы увидите прекрасные ноги Ирины Сопонару.