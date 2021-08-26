Юрий Ткач рассказал, какую школу выбрал для дочери

Шестилетняя Лиззи с сентября будет углубленно изучать английский язык

В этом году дочь известного украинского комика Юрия Ткача идет в первый класс. Звездные супруги готовятся к радостному событию, ведь такое происходит раз в жизни. К выбору школы они отнеслись со всей серьезностью. Об этом Новый канал узнал у актера во время съемок «Хто зверху?»

– Учебное заведение мы искали примерно два месяца. Ездили и смотрели разные варианты, – вспомнил комик. – Выбрали школу, которая находится недалеко от дома, буквально через парк пройти. Это частное учебное заведение с углубленным изучением английского языка.

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Комик признается, что больше времени поискам школы уделила жена Виктория. И в дальнейшем из-за занятости он не сможет принимать активное участие в учебной жизни дочери.

– На родительских собраниях меня можно не ждать, – смеется актер. – Мы будем потом устраивать домашние родительские собрания и решать все вопросы.

Смотрите «Хто зверху?» с участием Юрия и Виктории Ткач в одном из выпусков 11 сезона шоу. С 2 сентября каждый четверг в 19:00 на Новом канале.