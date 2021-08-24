Звезды поздравили Украину с Днем Независимости

Украинские селебритиз поделились праздничными поздравлениями за кулисами шоу «Хто зверху?» (Новый канал)

Сегодня, 24 августа, празднуем День Независимости Украины. Нашему независимому государству исполняется 30 лет. К такому празднику Новый канал подготовил специальный выпуск любимого шоу украинцев «Хто зверху?» Гостями спешла ко Дню Независимости Украины стали Тарас Тополя, Анна Ризатдинова, Влад Яма, Екатерина Павленко, Юрий Горбунов и JAMALA. И поскольку Украину смело можно назвать 30-летней сильной и независимой женщиной, звезды решили поздравить свою родину соответственно ее статусу.

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Тарас Тополя, фронтмен группы «Антитіла»:

– Прежде всего хочется пожелать независимости и свободы, особенно в отношениях, права на свободное пространство, на личные мечты и желания, которые бы партнеры по жизни помогали воплощать, а не мешали. Также желаю иметь свое мнение, свою позицию и достаточный уровень интеллекта, чтобы понимать все, что происходит вокруг. И, конечно, еще здоровья и вдохновения, потому что без вдохновения нет будущего.

Анна Ризатдинова, гимнастка и бронзовый призер Олимпийских игр 2016:

– Желаю не заморачиваться по пустякам, быть уверенной в себе – только в себе, ни в ком другом – ни в мужчине, ни в друзьях, ни в помощниках, надеяться только на себя. В то же время важно искать счастье, если женщина его еще не нашла, и жить в моменте. Потому что мы все время озабочены какими-то целями, задачами, а хочется всем напомнить, что надо жить здесь и сейчас.

Влад Яма, хореограф и телеведущий:

– Первое, что приходит в голову из пожеланий Украине как женщине, хорошему мужчину (смеется). В данном случае пусть будут искренние и сильные друзья. Но успешной нужно быть независимо ни от кого. Хочу пожелать честных руководителей, таланта у нас и так хватает, и чтобы в мире было больше хороших поводов вспоминать Украину.

Екатерина Павленко, солистка группы GO_A, которая представляла Украину на «Евровидении-2021»:

– Хотелось бы пожелать нашей Украине и украинцам мудрости, позитивного мышления, уверенности в себе и независимости!

Юрий Горбунов, телеведущий:

– Желаю, чтобы Украина была здоровой, потому что в 30 лет над этим уже стоит задуматься. Чтобы она продолжала свою детородную функцию как женщина, а еще не забывала о том, кто тоже родился в этот день – ваш покорный слуга.

JAMALA, певица и победительница «Евровидения-2016»:

– В 30 лет ты понимаешь жизнь гораздо лучше, чем в 20. Поэтому я бы пожелала нашей стране меньше ошибаться, быть уверенной, ведь нам нечего стыдиться. Мне кажется, что Украине и украинцам немножко не хватает уверенности. У нас есть такая традиция – сравнивать себя с кем-то. В такие моменты мы не замечаем, что имеем крутых людей во всех сферах. Не каждая страна может похвастаться таким количеством чемпионов, а мы себя постоянно жалеем. Да, надо знать свои слабые места, чтобы работать над ними, но следует быть более уверенными, держаться друг друга. Мы должны сделать выводы, защищать свою территорию и достоинство. Я бы пожелала нашей стране воспринимать ошибки как опыт и двигаться вперед, вперед, вперед. Ведь 30 – это очень мало, мы молодое государство. Нам нужно развиваться и верить в себя!

Смотрите праздничный выпуск шоу «Хто зверху?» ко Дню Независимости Украины уже сегодня в 19:00 на Новом канале