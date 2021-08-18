Сыновья Григория Решетника заставили его заняться спортом

За кулисами шоу «Хто зверху?» (Новый канал) телеведущий поделился шутками их семьи

В Instagram Григория Решетника – сплошной позитив и семейное счастье. Один из главных секретов их отношений – юмор и легкость в общении. О шутках в семье телеведущий рассказал во время съемок шоу «Хто зверху?», которое 24 августа стартует на Новом канале.

– Мы часто друг друга троллим, – рассказывает Григорий Решетник. – У Кристинки (жена ведущего – прим. ред.) очень классное чувство юмора. Правда, я как муж осторожен с ней. На работе или каких-то мероприятиях могу быть более смелым в шутках. А вот на жену надо реагировать более деликатно, потому что она все же у меня «самая-самая». А вот они с парнями шутят надо мной постоянно.

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Григорий и Кристина стали замечать, что дети подхватывают их стилистику шуток.

– Иногда они говорят четко нашими тезисами. Иногда придумывают свое, но достаточно смешное, как для их возраста, – говорит ведущий. – Сыновья как-то назвали меня в шутку «Папа Свин». Конечно, это персонаж из мультфильма. Они посмотрели и сравнили его с папой, не задумываясь. Но я сразу после этого немного занялся спортом (смеется). Вообще считаю, что это нормально, когда мама – наша неприкосновенная королева, а над папой можно посмеяться.

11 сезон развлекательного шоу для всей семьи «Хто зверху?» смотрите на Новом канале уже 24 августа в 19:00! Вас ждет празднично-патриотический выпуск ко Дню Независимости Украины