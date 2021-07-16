Ксения Мишина – о парной татуировке с Эллертом

Известная актриса вместе со своим любимым сделали почти одинаковые сердечки

Три недели назад известная украинская актриса Ксения Мишина вместе со своим избранником Александром Эллертом сделали парные татуировки. Теперь у них на ногах есть почти одинаковые сердечки: у Ксюши – красное, а у Саши – зеленое. Во время съемок шоу «Хто зверху?», которое осенью покажет Новый канал, Мишина призналась, что на тату влюбленные решились спонтанно.

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– Знаете, эти татуировки получились очень интересно. Сами собой, – рассказывает Ксения. – Я не скажу, что мы планировали их сейчас сделать – отложили этот вопрос на время. И, я уже не помню из-за чего, мы с Сашей немножко поссорились. И, когда мы помирились, он сказал: «Я набью сердечко». В интернете мы постоянно обмениваемся этим знаком. Все наши подписчики знают, что у него – зеленое сердечко, у меня – красное. Так вот, он говорит: «Я набью сердечко, чтобы ты всегда была на мне, ведь моя любовь к тебе – безмерна». А я в ответ сказала, что тоже, конечно, сделаю. И мы вместе поехали к татуировщику и набили их. Это вообще не больно. Такая маленькая татушка, и, мне кажется, не в очень больном месте.

Одиннадцатый сезон шоу «Хто зверху?» смотрите уже этой осенью на Новом канале!