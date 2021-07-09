Даша Астафьева – о рыбалке

Украинская певица и актриса рассказала, чем ее привлекает необычное хобби

Многие годы Даша Астафьева — певица, актриса и секс-символ украинского шоу-бизнеса — увлекается рыбалкой. Она старается как можно чаще выбираться на природу и совершенствовать свою технику ловли рыбы. Что привлекает Дашу в этом занятии, она рассказала накануне Дня рыбалки, который отмечается 11 июля, во время съемок одиннадцатого сезона шоу «Хто зверху?» на Новом канале.

— Для меня ловить рыбу — это то же, что делать массаж, ездить на велосипеде, гулять по лесу. Я получаю от этого процесса кайф! В детстве, кстати, не очень любила рыбалку — она воспринималась как работа, надо было идти и ловить рыбу, чтобы вся семья могла поужинать, — призналась Даша. — А сейчас это фан и хороший способ отдохнуть, разгрузить голову, повод побыть на природе.

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Главное для Астафьевой — это процесс, а не добыча. Так что к улову певица относится милостиво. Но бывают и исключения.

— В основном пойманную рыбу мы отпускаем. Но иногда хочется и поесть рыбки, так что, бывает, забираем домой и готовим. В нашей семье не очень любят готовить рыбу, поэтому мы каждый раз долго спорим, кто будет это делать. Меня постоянно проносит, — смеется певица.

Смотрите выпуск шоу «Хто зверху?» с Дашей Астафьевой этой осенью на Новом канале!