Где проводят лето украинские звезды

Катя Павленко из Go_A, Michelle Andrade, Елена-Кристина Лебедь и другие рассказали, в каких украинских локациях любят проводить отпуск

Карантин и закрытые границы дали возможность украинцам узнать свою страну получше. Ее не упустили наши селебритиз, советуем не упустить и вам во время планирования летнего отпуска. А чтобы было легче определиться с выбором, сдаем любимые локации украинских звезд, о которых они рассказали во время съемок шоу «Хто зверху?» (Новый канал).

За особенной атмосферой — в Карпаты

Большинство украинских селебритиз без ума от Карпат — именно там они и рекомендуют отдыхать, особенно летом. Причем поездка в горы подойдет как любителям активного и экстремального отдыха, так и тем, кто любит наслаждаться красивой природой с балкона гостиничного номера.

— В Украине мне очень нравится Закарпатье. Там особенная атмосфера, прекрасная в любое время года! Я отдыхала там еще со школы, так что храню много хороших воспоминаний об этом месте, — призналась ведущая Нового канала Елена-Кристина Лебедь.

Проводить лето в горах любит и хореограф Женя Кот. Он рекомендует не сидеть в курортных городках и поселках, а открывать для себя глубину региона.

— Обязательно езжайте в Карпаты. Летние горы — это что-то нереальное. Даже красивее и ярче, чем зимой. Когда все зеленое, дышишь свободно. Реки бурлят, ты можешь в них зайти. И хотя вода там холодная, удовольствие не сравнить ни с чем, — отметил танцор. — Покататься по Карпатам, а не просто съездить в Буковель — это просто шикарно.

Любит Карпаты и певица, ведущая тревел-шоу «Орел&Решка. Земляне» Michelle Andrade — она признается, что чувствует себя в украинских горах, как за границей. А ее соведущего Кирилла Макашова привлекает пеший туризм.

— Я очень люблю и море, и горы, но сейчас поехал бы в Карпаты. Очень хочу в поход, дней на семь-девять, с палаткой, — отметил ведущий тревел-шоу на Новом канале.

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За морем — в Одессу

Пользуется популярностью и Черное море — за пляжным отдыхом звезды едут в Одессу или Одесскую область.

— В прошлом году мы ездили на несколько дней в Санжейку. Моему сыну Нестору очень понравилось, — рассказала Ольга Цибульская. — Там красивая природа с нереальными песчаными обрывами. Единственное, нужно подтянуть украинский сервис и чистоту пляжей. Еще бы хотела поехать на отдых в Кирилловку. Два года назад была на гастролях. Там очень красивые пляжи на Федотовой косе.

На загрязненность пляжей жалуется и Michelle Andrade, но это не мешает певице наслаждаться отдыхом на юге Украины.

— Я очень люблю Одессу. Это курорт, хотя и хотелось бы, чтобы он был чище. Чтобы люди, которые там отдыхают, следили, куда бросают мусор. А еще летом в Одессе проходят самые крутые концерты! — отметила ведущая тревел-шоу на Новом канале.

За легендами — на Запорожье

В Украине есть множество локаций с мощной историей и энергетикой. Кому-то интересно посещать их в поисках мистики. Для кого-то, как для Кати Павленко из группы Go_A, это места силы.

— Мне очень нравится Каменная Могила под Мелитополем (Запорожская область). Это место овеяно многими легендами. Так получилось, что была я там одна. Не то, чтобы сильно верила в мистику, но ответы на свои вопросы там нашла, — призналась вокалистка Go_A.

Кстати, по одной из версий, Каменная Могила – это след деятельности древней цивилизации, которая погибла от кометы, упавшей на Землю миллионы лет назад. А некоторые ученые утверждают, что здесь нашли наброски эпоса о Гильгамеше – первого письменного памятника в истории и основы некоторых библейских сюжетов.

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