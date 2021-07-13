Солистка группы Go_A – об отношениях с соперниками с Евровидения

За кулисами шоу «Хто зверху?» (Новый канал) Екатерина Павленко рассказала несколько творческих и личных секретов

«Евровидение-2021» состоялось месяц назад, а разговоры вокруг него не утихают. Кто-то обсуждает эпатажных победителей – итальянскую группу Maneskin, кто-то до сих пор под впечатлением от выступления наших представителей – группы Go_A. Еще кто-то ждет продолжения – то ли музыкальной коллаборации, то ли чего-то интереснее. За кулисами шоу «Хто зверху?» (Новый канал) солистка Go_A Екатерина Павленко рассказала несколько секретов.

– Мы общаемся с нынешними победителями «Евровидения». В принципе, как и со многими участниками, – говорит вокалистка. – В наших планах есть коллаборация с ними. Но надо понять, как это правильно сделать в юридическом поле. Maneskin подписали определенный контракт, у нас тоже есть свои формальности, поэтому следует разобраться в этих штуках. Когда группа переходит на такой серьезный уровень, то появляется очень много серьезных вопросов, которые не обойти. Есть желание и творческое вдохновение поработать вместе, но есть также куча бумажной волокиты.

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От творческих признаний Павленко перешла к личным.

– Мы не общаемся с участником из Италии каждый день. У них сейчас очень напряженный график, в принципе, как и у нас. На общение времени немного. Можем в директе в Instagram друг другу что-то написать или полайкать фоточки, – делится солистка Go_A. – Каждый день я общаюсь в WhatsApp с участником из Швейцарии. С ним у нас более дружеские отношения, но и о совместном творчестве думаем. Тоже хотели бы поработать вместе.

Как Екатерина Павленко дебютировала в шоу «Хто зверху?» – смотрите уже этой осенью на Новом канале!