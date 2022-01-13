Шоу Хто зверху? 6 спецвипуск від 13.01.2022 приготував для меломанів чудовий подарунок – добірку найяскравіших і найцікавіших моментів, де зіркові команди чоловіків і жінок намагалися вгадувати популярні мелодії!

Якщо ти постійно в пошуках класних пісень і вважаєш себе майстром по вгадуванню треків за першим акордом, тоді в 6 спецвипуску ігрового шоу Хто зверху? 2022 зможеш перевірити свої знання у музикознавстві разом із відомими й успішними людьми нашої країни!

Але не поспішай гадати, що це буде легко: окрім вгадування треку за першими нотами мелодії тобі із жіночою і чоловічою командами доведеться зрозуміти, про яку пісню йде мова лише за п’ятьма словами з її тексту! Кортить спробувати? Тоді швидше натискай на плей і дивися онлайн шоу Хто зверху? 6 спецвипуск від 13.01.2022 на сайті Нового каналу!

Дивитися онлайн Хто зверху? 2022. Спецвипуск 5