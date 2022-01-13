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13 січня

​​​​​​​Як відпочивають зірки: від пінних вечірок до веж із мартіні. Хто зверху? 2022. Спецвипуск 5. Свята

Дивись онлайн Хто зверху? 2022 спецвипуск 5 – святковий випуск улюбленого розважального шоу! Тут зібрані найяскравіші моменти, присвячені святам. Хлопці та дівчата вміють святкувати від душі. Чого варті лише новорічні конкурси! Учасники перевтілювалися у новорічних ельфів, одягали на себе костюми ялинок та обвішували капітанів подарунками.

У 5 спецвипуску Хто зверху? 2022 ти побачиш, як зірки танцюють ламбаду, запускають руки у величезний весільний торт і змагаються у задуванні свічок на швидкість. Не пропусти найцікавіше – дивись найкращі моменти Хто зверху? спецвипуск 5

Дивитися онлайн Хто зверху? 2022. Спецвипуск 4

​​​​​​​Як відпочивають зірки: від пінних вечірок до веж із мартіні. Хто зверху? 2022. Спецвипуск 5. Свята
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