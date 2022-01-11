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11 січня

Жінки стануть MONATIK, а чоловіки – Олею Поляковою. Хто зверху? 2022. Спецвипуск 4. Обмін тілами

У шоу Хто зверху? 2022 спецвипуск 4 від 11.01.2022 зірки обміняються тілами! А все для того, щоб довести протилежній статі: бути чоловіком чи жінкою - ой як не просто. Чи не кожен чув подібні висловлювання: «Ходити на підборах – раз плюнути», «Як можна так довго робити макіяж», «Вся борода в крихтах, їж акуратно» чи «Невже ти такий зайнятий, що не можеш написати смс?». У раунді Обмін тілами відбудеться те, про що мріє кожен: чоловіки стануть жінками, а жінки – чоловіками.

У 4 спецвипуску шоу Хто зверху? 2022 чоловіча команда, до складу якої входять Амадор Лопес, Анатолій Анатоліч і Володимир Ковцун, одягнуть червоні спідниці-олівець, взують підбори та зіграють у більярд. А жіноча команда – Алла Костромічова, MamaRika та Вікторія Булітко – перетворяться на MONATIK та спробують повторити шалену хореографію співака. Дивись онлайн шоу Хто зверху? 2022 спецвипуск 4 від 11.01.2022 на сайті Нового каналу – попереду ще багато «обмінів».

Дивитися онлайн Хто зверху? 2022. Спецвипуск 3

Жінки стануть MONATIK, а чоловіки – Олею Поляковою. Хто зверху? 2022. Спецвипуск 4. Обмін тілами
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