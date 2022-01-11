Дивись найкращі моменти на спорті у Хто зверху? спецвипуск 3! Пам'ятаєш, як Сергій Притула ховався серед глядачів від чемпіонки з армрестлінгу, а Леся Нікітюк розбивала дошки з бойовим кличем «божечки»? У цьому спецвипуску зібрані найяскравіші моменти зі спортивними досягненнями учасників. Їм доводилося з нуля пробувати себе у художній гімнастиці, фітнесі для вагітних і навіть синхронному плаванні в уявному басейні.

У шоу Хто зверху? 2022 ніжні дівчата пробували види спорту, які традиційно вважаються чоловічими – важкими, складними та небезпечними. Вони билися, грали у футбол і пробували скайдайвінг, тоді як їхні опоненти намагалися стрибати на скакалці з п'ятим розміром грудей та ловити м'ячі, як художні гімнастки. Хто ж кращий у спорті, чоловіки чи жінки? Дивись у Хто зверху? спецвипуск 3 просто зараз.

Дивитися онлайн Хто зверху? 2022. Спецвипуск 2