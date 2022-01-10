У шоу Хто зверху? 2 спецвипуск від 10.01.2022 ти можеш не тільки відпочити та розважитися, спостерігаючи за захопливими раундами та віртуозною грою зірок українського шоубізнесу, але й дізнатися про них багато цікавого!

В улюбленому раунді багатьох глядачів «Хто я» учасникам жіночої і чоловічої команд необхідно продемонструвати свою ерудицію та швидкість мислення, відгадуючи конкретного персонажа, а їхнім співкомандикам залишається направити колегу в правильне річище, відповідаючи на його уточнювальні запитання.

У 2 спецвипуску шоу Хто зверху? 2022 у погоні за перемогою зірки втратять самовладання та відкриють свої приховані таланти всій країні! Соня Плакидюк і Даша Астаф’єва вразять своїм телепатичним зв’язком, співачка СолоХа – надлюдською силою, а Настя Оруджова – здібністю перемагати за мить до поразки.

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Дивитися онлайн Хто зверху? 2022. Спецвипуск 1