Шоу Нового каналу Хто зверху? 1 спецвипуск від 10.01.2022 підготувало тобі особливий сюрприз – мікс найкращих танцювальних раундів. Просто зараз ти зможеш здійснити мандрівку в минуле, зарядитися гарним настроєм, а також побачити улюблених кумирів у незвичайних образах.

У 1 спецвипуску шоу Хто зверху? 2022 Леся Нікітюк переодягнеться у Майкла Джексона і спробує станцювати його легендарний танець. А Сергій Притула приміряє на себе балетну пачку та спробує повторити рухи за професійною балериною. Готовий поринути в атмосферу танцювального протистояння? Дивись онлайн шоу Хто зверху? 2022 спецвипуск 1 на Новому каналі!

Дивитися онлайн Хто зверху? 2022. Спецвипуски