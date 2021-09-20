Дивися прем'єру 11 сезону «Хто зверху?» щочетверга о 19:00 на Новому каналі!

Уже десять сезонів «Хто зверху?» дивує та розважає глядачів. Незмінно капітанами команд є Сергій Притула та Леся Нікітюк, а роль Пана Судді виконує Олександр Педан. Щороку творча команда вигадує нові конкурси. 11-й сезон не стане винятком!

– Тут справжні емоції. На різних заходах, концертах артисти нерідко намагаються показати себе з кращого боку. А в нас за рахунок азарту розкриваються, дуріють, не бояться бути смішними, веселими, як діти. І це дуже підкуповує. Плюс, атмосфера на майданчику передається крізь екран. Це магія телебачення. У нашому шоу вона присутня, – запевняє Олександр Педан.

Правила проекту «Хто зверху?» залишаються незмінними. Жіноча та чоловіча команди гравців під проводом Лесі Нікітюк та Сергія Притули, проходячи через непрості випробування, набирають балів і з'ясовують, хто ж зверху? Хлопці чи дівчата? Переможця в конкурсах визначає невидимий пан суддя, він же Олександр Педан.