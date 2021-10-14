Новий каналХто зверху?Сезон 11
14 жовтня

Хто зверху? Сезон 11. Випуск 8 від 14.10.2021

Дивись онлайн шоу Хто зверху? 11 сезон 8 випуск від 14.10.2021 на сайті Нового каналу! У новій гендерній битві Сергій Притула очолись команду, до якої ввійдуть Тарас Цимбалюк, Костянтин Войтенко та Ілля Кваша. Леся Нікітюк озброїться жіночою підтримкою Анни Кошмал, Віри Кекелії та Яни Заєць.

У першому раунді шоу Хто зверху? 2021 випуск 8 учасники традиційно зіграють у конкурс Руки-Ноги. Яка з команд продемонструє злагодженість і згуртованість і складе більше слів? Дивись онлайн шоу Хто зверху? сезон 11 випуск 8.

Дивитися онлайн випуск 7 Хто зверху? 11 сезон

Дивитися онлайн 2 раунд випуск 8 Хто зверху? 11 сезон

Хто зверху? Сезон 11. Випуск 8 від 14.10.2021
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