Новий каналХто зверху?Сезон 11Хто зверху? Сезон 11. Випуск 8 від 14.10.2021
14 жовтня

Цей фінал ввійде в історію! Хто зверху? Сезон 11. Випуск 8. Раунд 8

Не пропусти історичний фінал – дивись онлайн шоу Хто зверху? 11 сезон 8 випуск від 14.10.2021 на сайті Нового каналу! Усіх учасників закують у кайдани. Їхнє завдання – знайти ключ у купі пір’я та звільнити себе. Виграє та команда, яка швидше позбудеться більшої кількості кайданок.

Фінальний раунд шоу Хто зверху? 2021 випуск 8 точно ввійде в історію. В шоці будуть учасники, гості та Верховний суддя. Чим він буде особливим? Дізнайся просто зараз – дивись шоу Хто зверху? сезон 11 випуск 8 онлайн.

Дивитися онлайн випуск 8 Хто зверху? 11 сезон

Цей фінал ввійде в історію! Хто зверху? Сезон 11. Випуск 8. Раунд 8
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