Не пропусти історичний фінал – дивись онлайн шоу Хто зверху? 11 сезон 8 випуск від 14.10.2021 на сайті Нового каналу! Усіх учасників закують у кайдани. Їхнє завдання – знайти ключ у купі пір’я та звільнити себе. Виграє та команда, яка швидше позбудеться більшої кількості кайданок.

Фінальний раунд шоу Хто зверху? 2021 випуск 8 точно ввійде в історію. В шоці будуть учасники, гості та Верховний суддя. Чим він буде особливим? Дізнайся просто зараз – дивись шоу Хто зверху? сезон 11 випуск 8 онлайн.

Дивитися онлайн випуск 8 Хто зверху? 11 сезон