Дивись онлайн шоу Хто зверху? 11 сезон 8 випуск від 14.10.2021 на сайті Нового каналу! У шостому раунді учасники зіграють у Музичного крокодила. Чоловічу команду представлятиме Костянтин Войтенко. Він показуватиме пісню «Жіноча сила». За скільки секунд чоловіки відгадають хіт TAYANNA? Дивись шоу Хто зверху? 2021 онлайн.

Жіночу збірну представлятиме Віра Кекелія. Їй випаде запальна пісня Артема Пивоварова «Моя ніч». Чи зможуть дівчата зрозуміти її рухи та швидше за чоловіків назвати хіт? Не пропусти цікаву гендерну битву – дивись онлайн шоу Хто зверху? сезон 11 випуск 8.

Дивитися онлайн випуск 8 Хто зверху? 11 сезон

Дивитися онлайн 7 раунд випуск 8 Хто зверху? 11 сезон