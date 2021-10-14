Новий каналХто зверху?Сезон 11Хто зверху? Сезон 11. Випуск 8 від 14.10.2021
14 жовтня

Тарас Цимбалюк сплутав «коня» зі «слоном». Хто зверху? Сезон 11. Випуск 8. Раунд 2

Дивись онлайн шоу Хто зверху? 11 сезон 8 випуск від 14.10.2021 на сайті Нового каналу! У другому раунді учасники команд читатимуть по губах своїх капітанів і намагатимуться зрозуміти, що ті говорять. У чоловічій команді Костянтин Войтенко вигадуватиме нові слова, адже не розумітиме рот Сергія Притули. А Тарас Цимбалюк почує слово «кінь» замість «слона».

У шоу Хто зверху? 2021 випуск 8 у жіночій команді обстановка буде не менш цікавою. Дівчата спробують відгадати «штопор», «пірат», «зомбі», «барбекю», «теніс» і «професор». Що з цього вийде? Дивись шоу Хто зверху? сезон 11 випуск 8 онлайн.

Дивитися онлайн випуск 8 Хто зверху? 11 сезон

Дивитися онлайн 3 раунд випуск 8 Хто зверху? 11 сезон

Тарас Цимбалюк сплутав «коня» зі «слоном». Хто зверху? Сезон 11. Випуск 8. Раунд 2
Канкан на мінімалках у виконанні жіночої команди. Хто зверху? Сезон 11. Випуск 8. ...
Костянтин Войтенко – головний тигр чоловічої команди. Хто зверху? Сезон 11. Випуск 8. ...
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