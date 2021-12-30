Сергій Бабкін — про романтичні сюрпризи для дружини

— Ми зі Сніжаною — одна людина, ми цілком відверті та нам нема чого приховувати один від одного. Але я люблю робити сюрпризи. Наприклад, на день народження або 8 Березня йду вранці на ринок і купую дуже багато пелюсток троянд, приїжджаю додому, поки всі сплять, і тихо-тихо всі ці пелюстки розкидаю по всьому будинку. І, звичайно ж, особливо багато їх у спальні – її я засипаю повністю, – зізнався Сергій Бабкін під час зйомок шоу «Хто зверху?» на Новому каналі. — Ще можу прикрасити кімнату повітряними кульками, принести квіти та покласти якусь ювелірну штукенцію на тумбочку. Щоб Сніжана прокинулася і подумала: «Аааааа!»

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