Українська зірка розповіла, які треки зворушують її серце

Кажуть, що майже в кожної дівчинки є плейлист, щоб поплакати. Принаймні, опитування на шоу «Хто зверху?» показало, що 54% жінок мають спеціальні треки для такого настрою, коли сльози течуть самі собою. І співачка, телеведуча, учасниця «Жіночого Кварталу» Віра Кекелія не виняток. В її плейлисті теж знайдуться треки, під які вона іноді може «постраждати». Та не плачемо єдиним! Віра Кекелія поділилася своїм плейлистом на всі випадки життя – щоб і поплакати, і надихнутися, і відірватися.

Billie Eilish – Happier Than Ever

Коли мені хочеться по-дівочому постраждати, я вмикаю цю пісню. Вона ідеально підходить під такий настрій.

Іван Дорн – «Кроме тебя»

Ця пісня – на той випадок, коли хочеться краси, ніжного настрою та глибини.

Black Pumas – Colors

Легкий дорожній настрій мені створює Black Pumas – Colors. Цю композицію часто слухаю в авто. Під неї навіть хочеться трохи пританцьовувати, наскільки це можливо в дорозі.

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Chris Stapleton – Sometimes I cry

Іноді мені хочеться надихнутися красою голосу. Тоді я вмикаю цю композицію. Кріс Степлтон – це просто нереальний чоловічий тембр – грубий, хрипкий. Саме той, який зворушує дівочі серця.

Bruno Mars, Anderson Paak – Leave the door open

Це хлопці, які дарують кльовий і легкий настрій. Після перегляду лайва на цей трек хочеться опинитися на сцені й ділитися своїми почуттями з глядачем.

Alice in chains – Man in the box

Вмикаю цю пісню, коли хочеться просто відірватися, як це роблять вдома. У такі моменти я, Ваня (син) і Рома (чоловік) беремо уявні гітари, бешкетуємо й заряджаємося енергією на весь день.

Дивіться нові випуски 11 сезону шоу «Хто зверху?» щочетверга о 19:00 на Новому каналі