Віра Кекелія виграла двокімнатну квартиру

За лаштунками «Хто зверху?» українська співачка розповіла Новому каналу про найдорожчий подарунок у житті

Голос Віри Кекелії може заворожити будь-якого глядача. Саме він став прохідним квитком у вокальні шоу, а також у групу «А.Р.М.И.Я». Хоча на «Хто зверху?» їй не довелося співати, а тільки грати в жіночій команді проти чоловічої, за лаштунками дівчина згадала, як голос подарував їй житлоплощу.

– Мені було близько 23 років, коли я отримала найдорожчий подарунок, який мені презентувало життя – квартиру, – згадує співачка. – Брала участь тоді в одному з телевізійних вокальних конкурсів. Але не виграла його, а зайняла друге місце. За нього мені й подарували квартиру.

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Дівчина не могла повірити своєму щастю.

– Чула, що люди щось виграють, але що це станеться зі мною, не могла й уявити, – зізнається Віра. – Ми до останнього не вірили в реальність того, що відбувається. Навіть коли з мамою поїхали на об’єкт, думали, що це розвод. Навіть коли нам дали ключі, ми все одно говорили: «Ні, такого не може бути. Це точно обман». І лише коли ключем відкрили квартиру, повірили.

Згодом виграну квартиру в Харкові дівчина продала, щоб купити собі житло в Києві.

А які цікаві історії учасники будуть згадувати на шоу «Хто зверху?» – дивіться сьогодні о 19:00 на Новому каналі.