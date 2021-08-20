Сергій Притула – про те, чим його дивують діти

Ведучий проектів «Хто зверху?» та «Діти проти зірок», що восени покаже Новий канал, поділився одкровеннями про сина та двох донечок

Зірка Нового каналу, ведучий проектів «Хто зверху?» та «Діти проти зірок» Сергій Притула виховує трьох чудових діток: 13-річного Дмитра, 4-річну Соломію та 3-місячну Стефанію. Люблячий багатодітний татусь розповів, як малеча комунікує одне з одним.

– Діти дивують мене фанатичною любов’ю одне до одного, – ділиться Сергій Притула в інтерв’ю журналу «Теленеделя». – Коли народилася Соломійка, Дмитро став «лялькою першої необхідності»: себто, він міг за якусь мить вивести Солю зі стану плачу у стан голосного сміху. Зараз Соломійка опановує це мистецтво зі Стефанією. І попри те, що Стефанія для Соломії є об’єктом уваги №1, коли я ввечері приходжу додому з роботи, Соля вибігає в коридор, цілує мене і перше, що питає: «А де Діма»? Влітку Дмитро багато часу проводив не в Києві, і донька відверто дуже сумувала за братиком. Мене все це дуже розчулює!

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Сергій Притула з сім’єю люблять подорожувати. Ведучий показує дітям світ. Але, насамперед, хоче познайомити з рідним краєм. Ось, наприклад, канікули сина Дмитра виявилися дуже активними.

– За літо діти були у бабусі в Збаражі, у Карпатах і Бодрумі, – розповідає Притула. – Дмитро в Карпатах був двічі. Син грає на барабанах, тож самостійно ще відпочив у музичному таборі. Доньки ще малі, тож більше прив’язані до нас із Катею, а Дмитро має вже трохи більше простору. Тож окрім тих напрямків, які я описав, мав ще поїздки до бабусі в Теребовлю, до сестер у Тернопіль, на катері по острівках на Дніпрі тощо.

Розважальне шоу «Хто зверху?» стартує вже 24 серпня о 19:00 на Новому каналі! Відкриє одинадцятий сезон святковий спецвипуск до Дня Незалежності України.