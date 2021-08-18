Сини Григорія Решетніка змусили його зайнятися спортом

За лаштунками шоу «Хто зверху?» (Новий канал) телеведучий поділився жартами їхньої сім’ї

В Instagram Григорія Решетніка – суцільний позитив і сімейне щастя. Один з головних секретів їхніх стосунків – гумор та легкість у спілкуванні. Про жарти в родині телеведучий розповів під час зйомок шоу «Хто зверху?», яке 24 серпня стартує на Новому каналі.

– Ми часто одне одного тролимо, – розповідає Григорій Решетнік. – У Христинки (дружина ведучого – прим. ред.) дуже класне почуття гумору. Щоправда я як чоловік обережний з нею. На роботі чи якихось заходах можу бути більш сміливим у жартах. А от на дружину треба реагувати більш делікатно, бо вона все ж у мене «най-най». А ось вони з хлопцями жартують з мене постійно.

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Григорій та Христина почали помічати, що сини підхоплюють їхню стилістику жартів.

– Інколи вони говорять чітко нашими тезами. Інколи придумують своє, але досить смішне, як на їхній вік, – говорить ведучий. – Сини якось назвали мене жартома «Тато Свин». Звісно, це персонаж з мультфільму. Вони подивилися й порівняли його з татом, не замислюючись. Але я одразу після цього трохи зайнявся спортом (сміється). Взагалі вважаю, що це нормально, коли мама – наша недоторканна королева, а з тата можна посміятися.

11 сезон розважального шоу для всієї сім’ї «Хто зверху?» дивіться на Новому каналі вже 24 серпня о 19:00! На вас чекає святково-патріотичний випуск до Дня Незалежності України