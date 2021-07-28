Влад Яма – про танці в TikTok

Відомий хореограф під час зйомок «Хто зверху?» (Новий канал) зізнався, як підкорює соцмережу та з якими труднощами зіштовхується

Найбільш активними користувачами TikTok є зірки українського шоу-бізесу. Один з новачків там – відомий хореограф Влад Яма. За лаштунками шоу «Хто зверху?», яке восени покаже Новий канал, він розповів, що його змусило зареєструватись у TikTok та як він підкорює цю соцмережу.

– Я дуже довго пручався і щиро не розумів, що це таке, – ділиться Влад Яма. – Декілька разів заходив, гортав стрічку і не розумів, що це за дурня і чому всі там залипають. А потім випадково один відомий український блогер взяв мій телефон і сказав: «А чого не робите відео? Це ж ваша фішка! Це ж танці!». Я відповів: «Та якось вже майже вирішив, але мабуть потім». Та він змусив зробити перший ролик одразу. Ми поставили аватарку, записали перше відео, і понеслося! Стартував дуже вдало, та іноді про TikTok забуваю. Про Instagram, наприклад, я пам’ятаю кожного дня. Має бути щось надважливе, щоб я там впродовж доби не виклав хоча б декілька сторіз. Таке буває ну три-чотири рази на рік. А про ТікТок можу на тиждень забути. Коли згадую, то знімаю декілька відео. Наприклад, одне публікую – не зайшло, а друге вже зайшло. Але потім знову забуваю. У мене й зараз є декілька готових відео, які просто забув викласти.

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Розібратись у трендах TikTok – окрема надскладна місія. Навіть з танцями не все просто.

– Ті дієві поради, які я чую, згодом спростовують інші люди. Нема однієї якоїсь лінії, думки, все досить хитке, неперевірене, – розповідає Яма. – Здається, що в чомусь розібрався, а потім виявляється, що все не зовсім так. Щодо танців у ТікТок, то раніше я бачив абсолютний непотріб, щось незрозуміле. Зараз зустрічаю хоч прості, але стильні і візуально прикольні хореографічні зв’язки. Навіть хочеться іноді повторити. Та, на мою думку, треба йти до того, щоб не повторювати тренди, а створювати їх. Коли я кажу цю фразу ТікТокерам, вони сміються.

Одинадцятий сезон розважального шоу «Хто зверху?» дивіться вже цієї осені на Новому каналі. А також не пропустіть спецвипуск до Дня незалежності, який вийде 24 серпня!