Новий каналХто зверху?Новини

«До мурашок»: JAMALA розповіла про слабкість та силу українців

JAMALA (Джамала) розповіла про слабкість та силу українців

За лаштунками шоу «Хто зверху?» (Новий канал) артистка згадала, коли вперше відчула незалежність України

Цього року вся Україна святкуватиме ювілей – 30 років з дня проголошення незалежності. На честь цього Новий канал покаже спецвипуск улюбленого розважального шоу «Хто зверху?». Святкова гра відкриє одинадцятий сезон проекту. У випуску, окрім ведучих Сергія Притули та Лесі Нікітюк, візьмуть участь Юрій Горбунов, Тарас Тополя, Влад Яма, Ганна Різатдінова, солістка гурту Go_A Катерина Павленко та JAMALA. За лаштунками шоу переможниця Євробачення–2016 поділилась особистими спогадами.

JAMALA (Джамала) розповіла про слабкість та силу українців

– Я не пам’ятаю чітко день, коли Україну оголосили незалежною. Була занадто маленькою. Але точно пам’ятаю момент, коли відчула, що означає жити у незалежній країні, – говорить JAMALA. – Я приїхала в Київ, коли мені було 17 років, адже вступила до Національної академії Чайковського. З того моменту щось точно змінилось для мене. Коли навчалась у Сімферополі, то Київ бачила у мріях. Він був для мене, наче Лос–Анджелес, наче Голівуд. Знаєте, щось таке величезне, з дуже крутими людьми, професіоналами. В перший же день в столиці побігла досліджувати в місто. Всюди щось відбувалось – концерти, заходи. Це було щось абсолютно нове.

Ходять до косметолога й не їдять м’яса: секрети краси українських зірок

«Досі болить п’ята точка»: Олег Собчук – про велотур на 2155 кілометрів

Співачка зізналась, що особливою рисою нашого народу вважає чуттєвість та емоційність.

– Якби була якась шкала, то наша країна займала б перше місце, – каже вона. – Думаю, що це наша ментальна національна особливість: сприймати все надто чуттєво, до мурашок. З одного боку, можливо, це звучить, як наша слабкість, а з іншого – абсолютна сила.

Про «мурашки» в Джамали – особиста історія. Ці спогади завжди викликають трепет у співачки.

JAMALA (Джамала) розповіла про слабкість та силу українців

– Після перемоги на «Євробаченні–2016» я майже не спала. Прилетіла в аеропорт Бориспіль і пам’ятаю, що мене «несли». І це не у фізичному сенсі, а в духовному, – згадує вона. – Стільки людей, стільки квітів, така колосальна любов… Було відчуття, наче маю крила і літаю. Не потрібно було мене навіть нести, як на рок–концерті. Я відчувала підтримку і щастя людей на всі 100%. Від любові українців завжди мурахи.

Не пропустіть спецвипуск «Хто зверху?» до Дня незалежності України 24 серпня на Новому каналі!

новости Хто зверху