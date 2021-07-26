JAMALA (Джамала) розповіла про слабкість та силу українців

За лаштунками шоу «Хто зверху?» (Новий канал) артистка згадала, коли вперше відчула незалежність України

Цього року вся Україна святкуватиме ювілей – 30 років з дня проголошення незалежності. На честь цього Новий канал покаже спецвипуск улюбленого розважального шоу «Хто зверху?». Святкова гра відкриє одинадцятий сезон проекту. У випуску, окрім ведучих Сергія Притули та Лесі Нікітюк, візьмуть участь Юрій Горбунов, Тарас Тополя, Влад Яма, Ганна Різатдінова, солістка гурту Go_A Катерина Павленко та JAMALA. За лаштунками шоу переможниця Євробачення–2016 поділилась особистими спогадами.

– Я не пам’ятаю чітко день, коли Україну оголосили незалежною. Була занадто маленькою. Але точно пам’ятаю момент, коли відчула, що означає жити у незалежній країні, – говорить JAMALA. – Я приїхала в Київ, коли мені було 17 років, адже вступила до Національної академії Чайковського. З того моменту щось точно змінилось для мене. Коли навчалась у Сімферополі, то Київ бачила у мріях. Він був для мене, наче Лос–Анджелес, наче Голівуд. Знаєте, щось таке величезне, з дуже крутими людьми, професіоналами. В перший же день в столиці побігла досліджувати в місто. Всюди щось відбувалось – концерти, заходи. Це було щось абсолютно нове.

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Співачка зізналась, що особливою рисою нашого народу вважає чуттєвість та емоційність.

– Якби була якась шкала, то наша країна займала б перше місце, – каже вона. – Думаю, що це наша ментальна національна особливість: сприймати все надто чуттєво, до мурашок. З одного боку, можливо, це звучить, як наша слабкість, а з іншого – абсолютна сила.

Про «мурашки» в Джамали – особиста історія. Ці спогади завжди викликають трепет у співачки.

– Після перемоги на «Євробаченні–2016» я майже не спала. Прилетіла в аеропорт Бориспіль і пам’ятаю, що мене «несли». І це не у фізичному сенсі, а в духовному, – згадує вона. – Стільки людей, стільки квітів, така колосальна любов… Було відчуття, наче маю крила і літаю. Не потрібно було мене навіть нести, як на рок–концерті. Я відчувала підтримку і щастя людей на всі 100%. Від любові українців завжди мурахи.

Не пропустіть спецвипуск «Хто зверху?» до Дня незалежності України 24 серпня на Новому каналі!