Олена-Крістіна Лебідь – про екстремальний відпочинок

Ведуча проекту «Аферисти в сітях» (Новий канал) розповіла, як любить проводити дозвілля

Сидіти на місці – це не про Олену-Крістіну Лебідь. Ведучу проекту «Аферисти в сітях», який показує Новий канал, хлібом не годуй – дай полоскотати собі нерви. Про любов до екстремального відпочинку дівчина розповіла під час зйомок нового сезону шоу «Хто зверху?»

– У мене такий темперамент – люблю гострі враження. Дуже подобається відчуття легкого «смоктання під ложечкою», коли всередині йокає і нутрощі трусяться, – сміється Олена-Крістіна Лебідь. – Люблю відчувати природний драйв, мені для цього не треба пити алкоголь (я взагалі не вживаю) – вистачає яскравих вражень. Екстремальний відпочинок – хороший спосіб себе збадьорити й отримати бурхливий приплив емоцій.

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Чим лише не займалася Олена-Крістіна Лебідь, але найяскравішими спогадами стали поїздка в парк розваг і підкорення неба.

– Мені сподобалися американські гірки в «Діснейленді» – вони там особливі. Побачити вміст свого шлунку не вдалося, але загроза була, – усміхається ведуча Нового каналу. – Ми не лише їхали вгору-вниз, а й в’їжджали у воду – це дуже бадьорило! Спочатку тобі дуже жарко, а потім – раз – і такий яскравий перепад відчуттів. Також я стрибала з парашутом – не скажу, що це найекстремальніший вчинок у моєму житті, але точно один з найбільш пам’ятних.

Побачити Олену-Крістіну Лебідь в 11 сезоні розважального шоу «Хто зверху?» ви зможете вже цієї осені на Новому каналі!