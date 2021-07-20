Секрети краси українських зірок

Яна Глущенко, Анна Кошмал і Катерина Нікітіна розповіли, як доглядають за собою

На зовнішність зірок багато хто рівняється. На екранах вони виглядають бездоганно. Завжди ідеальна шкіра, макіяж та укладка. Але, провівши багато годин у гримі під софітами, можна легко зіпсувати зовнішність. За лаштунками шоу «Хто зверху?» Новий канал дізнався в українських актрис, як їм вдається зберігати свою красу.

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Катерина Нікітіна ходить без мейка

– Практично ніколи не фарбуюся, – зізнається актриса. – Наношу макіяж на зйомки і важливі заходи. У звичайний день максимум можу використовувати туш. А зараз вії нарощую, тому зараз не фарбую. Прокинулася, умилася, кремчик нанесла – і все. Довго не ходила до косметолога, зовсім недавно почала. Зрозуміла, що знайти собі хорошого фахівця – дуже правильне рішення. Але насамперед треба себе любити, хоч якими б ви були, а не ховатися за масками з тоналки.

Анна Кошмал доглядає зсередини

– Не вживаю тваринних продуктів та інтенсивно займаюся йогою, – розповіла актриса Нового каналу. – Вона підтримує загальний стан здоров’я, і це позначається на обличчі. Бо що більше витрачаєш здоров’я, то більше потрібно за ним стежити.

Яна Глущенко дякує генетиці

– Жодних секретів немає, – ділиться актриса «Дизель Студіо». – Я не доглядаю за волоссям спеціально, просто мою звичайним шампунем. Зволожую обличчя, навіть маски ніколи не роблю. Краса – це природа плюс генетика.

Дивіться восени всією сім’єю «Хто зверху?» на Новому каналі за участю цих красунь.