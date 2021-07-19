Олег Собчук – про велотур на 2155 кілометрів

Фронтмен гурту «СКАЙ» розповів, що було найскладнішим у його великому велотурне Україною

Нещодавно вокаліст гурту «СКАЙ» Олег Собчук проїхав велосипедом через всю Україну – за 20 днів він дістався з Мілового в Луганській області до Чопа на Закарпатті. Артист подолав 2155 кілометрів, влаштовуючи під час зупинок концерти та зустрічі з шанувальниками. Що було найскладнішим у поїздці та що допомогло впоратися, Олег розповів під час зйомок шоу «Хто зверху?» (Новий канал).

– Найскладніше – боротьба з власним мозком, який постійно, особливо в перші чотири дні, говорив мені: «Навіщо тобі це треба, сядь у бус і не вимахуйся», – зізнався Собчук. – У мене досі болить п’ята точка – фізично було дуже складно проїжджати щодня по 120-150 кілометрів. Пробивалися колеса, вночі сідали батарейки. У кінці маршруту я підсвічував дорогу телефоном замість ліхтаря. Їздив у зливу в дощовику, з усіх боків обливали водою з калюж машини. Починаєш сміятися – в рот теж потрапляють краплі.

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Попри всі труднощі, співак не кинув ідею на півдорозі й доїхав до фінальної точки. Допомогли йому в цьому сильні віра і бажання, а також підтримка оточуючих.

– У кожному місті я зустрічав дуже багато хороших людей, вони збирали цілі клуби, дарували подарунки. У Кривому Розі мене вітали патрульні на велосипедах. Це вражає! – зізнався фронтмен «СКАЙ» Новому каналу.

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