Jerry Heil – про побачення з хлопцем

Співачка розказала, як залицяльник влаштував їй шоу-програму

Рік тому співачка Jerry Heil в інтерв’ю Марії Єфросініній зізналася, що не мала фізичної близькості з чоловіком. І кохання всього життя вона досі не зустріла. Поки що співачка насолоджується зустрічами з хлопцями.

– У мене ще не було найкращого побачення, – розповідає за лаштунками шоу «Хто зверху?» (Новий канал) Jerry Heil. – Поки що все дуже рівно (усміхається). Мабуть, річ у тому, наскільки сильно ти сходишся з людиною.

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Найбільше Jerry Heil згадує побачення, де залицяльник влаштував їй шоу-програму.

– Мені подобається активно проводити час, – каже співачка. – З одним хлопцем ми каталися велосипедами в музеї Пирогово. А інший так старався для мене, що в одне побачення вклав цілу шоу-програму. Ми стільки всього зробили за день, що я аж втомилася. Та хочеться, щоб побачення було на спільному вайбі, тоді байдуже, чим ви займаєтеся.

Дивіться випуск шоу «Хто зверху?» з Jerry Heil цієї осені на Новому каналі