Лєра Товстолєс розповіла Новому каналу, як отримала туфлі від Ірини Білик

За лаштунками зйомок ігрового проекту «Хто зверху?», який щочетверга о 20:00 показує Новий канал, українська ведуча та співачка розповіла про презент від народної артистки України

В еру соцмереж кумири стали значно ближчими та реальнішими в доступі. Вони також можуть сидіти поряд у театрі, в кафе за вечерею чи в супермаркеті у вихідний день. Зірки відповідають на повідомлення у direct і навіть можуть репостнути в Instagram-stories ваше фото, якщо тегнете їх. Але українській ведучій та співачці Валерії Товстолєс пощастило значно більше! Абсолютно випадково вона зустріла народну артистку України Ірину Білик, а та… подарувала їй туфлі! Історією Лєра поділилася за лаштунками шоу Нового каналу «Хто зверху?»

– Я відпочивала в ресторані, вітала подругу з днем народження. Це популярний заклад Києва, тому не дивно, що зустріла там свою колегу – кліпмейкерку Олену Вінярську. Ми трішки поспілкувалися про мої кліпи. А потім я зрозуміла, що Олена прийшла в ресторан не просто пообідати. Вона мала робочу зустріч стосовно кліпу з Іриною Білик, – розповідає Товстолєс. – Я вирішила, що це ідеальний момент, аби вона дізналася, як я її обожнюю. На роботі зазвичай береш інтерв’ю і все. Якось не вдається поспілкуватися про щось особисто. А тут вирішила підійти й сказати, що в захваті від неї і її пісень, що вона моя муза і дуже надихає на написання нових треків. А Ірина Білик ні з того ні з сього каже: «Слухай, а який в тебе розмір ноги?» Я відповіла, що 40. І тоді вона: «Клас! Я якраз думала, кому віддати туфлі. Вони нові, але мені не дуже зручні. Будуть тобі! Хочеш подарую?» У неї з собою було багато речей з кліпу, і вона запропонувала. «Звісно!», – закричала я. Помічник Іри приніс коробку, я відкрила й побачила суперкрасиві італійські брендові туфлі. Ще й ідеально сіли мені на ногу! Я тоді одразу склала свої балеточки в сумку й пішла вже у взутті, подарованому Іриною Білик.

Вмикайте свіжий випуск проекту «Хто зверху?» з Лесею Нікітюк та Володимиром Дантесом вже сьогодні, 23 жовтня, о 20:00 на Новому каналі! В гендерному ігровому двобої зійдуться: Лєра Товстолєс, Олена Лавренюк, Даша Петрожицька, Влад Шевченко, Артемій Єгоров та Вова Шумко.