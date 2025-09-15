Що входить у райдер Володимира Дантеса — несподівані вимоги співака

Новий каналХто зверху?Новини

«Кіндер-сюрпризи та лотереї»: що в райдері Володимира Дантеса?

Ведучий 14-го сезону розважального ігрового проекту «Хто зверху?», який з 25 вересня покаже Новий канал, розповів, для чого йому в райдері «приколи»

Секрети залаштунків – улюблене для всіх глядачів. Погодьтесь. Тож сьогодні пропонуємо зазирнути у гримерку нового ведучого легендарного шоу Нового каналу «Хто зверху?», капітана чоловічої команди Володимира Дантеса. Під час зйомок співведучий Лесі Нікітюк розповів про свої обов’язкові побутові вимоги.

– Райдер «Хто зверху?» відрізняється від мого звичного концертного. Я багато що прибрав, тому що на виступах зі мною зазвичай ще музиканти, звукорежисер, команда. А в шоу в мене власна гримерна, – розповідає Вова. – На столі завжди були овочі, фрукти, горіхи, ягоди, рисові хлібці та багато води. А ще пару приколів, звісно! Наприклад, кіндер-сюрпризи та шість лотерей. Вони, до речі, є і в концертному райдері. Тільки там їх 12. А кіндери – це просто приємність. Хтось після виступів забирає їх додому для коханих чи дітей.

У гастрольному райдері Дантеса ще є сирна та м’ясна нарізки, рушники. Одним словом, все необхідне для «переїздного» періоду. І, звісно, ще кумедні пункти!

– Ми просимо залишати нам гороскопи. Просто роздруковані чи в газетах – як завгодно… Хтось навіть QR-код ліпив, аби ми сканували й переходили на гороскоп онлайн, – каже Володимир. – Насправді, все це робиться, аби хоча б щось радувало, коли ти багато їздиш та втомлюєшся. Їжа – це добре. Але такі приколи роблять ще й так, щоб було не сумно. А ще саме такі штуки показують, чи читають люди райдер. Буває, телефонують і питають: «А вам точно воно треба, чи це прикол?» І я кажу, що справді треба (усміхається).

Дивіться премєру 14-го сезону розважального проекту «Хто зверху?» з Володимиром Дантесом, Лесею Нікітюк і топовими українськими знаменитостями вже 25 вересня о 20:00 в ефірі Нового каналу!

