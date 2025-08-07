Новий каналХто зверху?Новини

«Цілував свою руку»: як Володимир Дантес дублював графа Дракулу

Ведучий «Хто зверху?» і капітан однієї з команд у «Хто знає?», другий сезон якого стартує 26 серпня о 20:00 на Новому каналі, також відповів, що для нього означає дубляж

Озвучка фільмів – це ціле мистецтво, яке поєднує акторську майстерність, технічну точність і глибоке розуміння емоцій персонажа. Недарма український дубляж вважається одним з найкращих у світі: часто герої іноземних кінострічок соловʼїною звучать значно органічніше, ніж в оригіналі. І куди приємніше почути знайомий голос у кінозалі та знати, хто стоїть за кадром! Ведучий «Хто зверху?» і капітан у квіз-шоу «Хто знає?» на Новому каналі Володимир Дантес уже вдруге працював над фільмом. І вдруге його запросили озвучувати роль графа! Цього разу в готичній стрічці «Граф Дракула: історія кохання».

– Виходить, що раз на рік у той самий час я дублюю графа, – каже Володимир Дантес. – Це вже другий рік поспіль, коли працюю над дубляжем фільму. Цього разу все було значно зрозуміліше. І я б не сказав, що стало легше чи складніше, адже тобі все одно доводиться грати голосом за кадром те, що персонаж проживає в кадрі. Але цього разу мені було значно простіше, бо вже є досвід попереднього графа – Монте-Крісто. Я дивлюся премʼєри і, звісно ж, думаю, де можна було зробити краще. Тож наступного разу, якщо мені доведеться ще когось дублювати, врахую і цей досвід.

Глядачі цікавляться не лише зйомкою інтимних сцен на майданчику, а й їх озвучкою.

– Ти граєш персонажа, входиш у його стан, розумієш і ніби приміряєш на себе його характер. А коли герой цілує когось у кадрі, теж маєш відіграти це, але замість чиїхось вуст цілуєш свою руку. У мене так було. Я дублював сцену з поцілунками й цілував руку, – ділиться капітан у «Хто знає?» – А ще буває, коли хтось у кадрі їсть, тоді ти не просто вдаєш, а справді їси, наприклад, печиво.

Володимир обожнює працювати над дубляжем за значний внесок у кіноіндустрію:

– Для мене це ніби залишити слід в історії! Фільми десь залишаться, і навіть тоді, коли мене вже не буде, все одно можна буде почути, як я когось дублював, – додає ведучий Нового.

Вмикайте Новий канал 26 серпня о 20:00 та дивіться премʼєру другого сезону «Хто знає?» Також стежте за інформацією на сайті та в соцмережах Нового, аби першими дізнатися новини зі зйомок «Хто зверху?»

