«Найкраще рішення в моєму житті!»: Богдан Шелудяк зробив пересадку волосся

Ведучий ігрового шоу «Хто зверху?» (Новий канал) в деталях розповів про бʼюті-процедуру, на яку зважився

Знаменитості часто змінюють щось у своїй зовнішності. Інколи цього потребує стан здоровʼя, інколи – бажання виглядати більш ефектно чи молодо. І в найчастіше селебритіз приховують від шанувальників, які процедури краси їм доводилося робити. Але не харизматичний ведучий розважального проекту Нового каналу «Хто зверху?», блогер Богдан Шелудяк. Хлопець зробив пересадку волосся! І поділився деталями, коли, чому та які отримав враження.

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– Почну з невеличкої передісторії: так, я зробив пересадку волосся. Навіщо розповідаю про це? Бо навіть серед мого оточення є багато людей, які мріють про цю процедуру, але не наважуються. Своїм прикладом хочу показати, що похід до стоматолога буває страшнішим, – зазначає Богдан Шелудяк. – Десь у 20 років я почав помічати, що моя зачіска трохи змінюється. Дивлячись на лисого батька зрозумів: «Любі українці, цей день настав». Відтоді почав користуватися міноксидилом, але він не заростив навіть маленькі куточки на лобі. Минали роки, лінія росту волосся трохи «відʼїжджала» (усміхається). Саме тоді я почав шукати інформацію про пересадку.

Однак знайти її було не так легко.

– Я сидів на англомовних ресурсах і намагався відшукати хоч якісь результати до/після. Уже після переїзду до Києва шукав спеціалістів з хоч якимись відгуками знайомих, – каже блогер. – Згодом знайшов фахівця. Однак на той момент розумів, що років через 8-10 мені треба буде робити ще одну пересадку. Тому або слід чекати більшого облисіння, аби зробити про запас, або сідати на статеві гормони, щоб жорстко «тримати» волосся. А робити цього я не хотів. Саме тому вже десь рік шукав зручний момент, щоб провести повторну процедуру. Планував її ще на осінь. Але серйозно захворів, що також позначилося на волоссі, і довелося відкласти все на кілька місяців.

Такою інформацією на широкий загал Богдан ділиться вперше. До цього про його проблему з випадінням волосся знали лише найближчі люди.

– Пересадка була одним з найкращих рішень у моєму житті! Вона прибрала в мене серйозний комплекс, який має більшість чоловіків, які зіштовхнулись з цією проблемою. Тому я без вагань пішов на це знову, – наголошує ведучий Нового каналу. – Цього разу обрав турецьку клініку, бо вона топ у всьому світі в цій справі. Раз на кілька місяців лікарі приїжджають у Київ. Під час такого приїзду влітку сходив на консультацію. А взимку, коли лікарі знову приїхали, ми все ще раз обговорили: я сказав свої побажання, лікар дав поради, щоб все виглядало максимально природньо. Потім мене постригли на потилиці. Волосся пересаджують з цього місця в проблемні зони (бо на потилиці волосяні цибулини стійкіші й ніколи не випадають), тому лікарю потрібен до них зручний доступ. Далі на мене чекала місцева анестезія, забір графітів (волосся) з донорської зони й пересадка їх на нове «місце роботи». На все пішло приблизно пʼять годин з невеличкою перервою.

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