«Потім дуже довго не хочеться їсти»: ідеальний сніданок від Даші Квіткової

За лаштунками ігрового проекту Нового каналу «Хто зверху?» блогерка, яка в своїх соцмережах мотивує мільйони дівчат, порадила варіант ситного сніданку

Відома українська інфлюенсерка Даша Квіткова має ідеальну фігуру. Щодня на своїй сторінці в Instagram вона мотивує підписників займатися спортом, правильно харчуватися та відмовитися від шкідливих звичок. А за лаштунками розважального шоу «Хто зверху?» (Новий канал) зірка розповіла рецепт ідеального сніданку, який заряджає силами та енергією.

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– Я дуже люблю авокадо-тости. Це супербанально, але смачно, – каже Даша Квіткова. – Та зараз на сніданок пораджу те, що колись для мене відкрив тренер. Потрібно збити в блендері вівсянку, банан, протеїн, арахісову пасту та рослинне молоко. Такий коктейль виходить трішки солодким, тож випити легко. Там є все, що потрібно, аби почуватися круто й мати сили на тренування: білки, жири та вуглеводи. До речі, після того, як зранку випиваєте такий коктейльчик, ще дуже довго потім не хочете їсти. Вважаю, це ідеально! (усміхається).

Зараз Даша дотримується здорового харчування. Але раніше вона була напряму пов’язана з майонезом. Так-так, ви правильно прочитали! Щоправда, й тоді вона його не їла, а презентувала споживачам.

– У 15 років я була промоутером майонезу. Пропонувала людям у супермаркеті скуштувати цей продукт, – розповідає Даша Квіткова.

Дивіться шоу «Хто зверху?» з улюбленими українськими знаменитостями та ведучими Лесею Нікітюк і Богданом Шелудяком щочетверга о 20:00 на Новому каналі!