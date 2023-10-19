«У мене скінчились сили»: Євген Клопотенко – про день, коли він не хотів готувати

За лаштунками зйомок шоу «Хто зверху?» (Новий канал) кухар розповів про внутрішні трансформації

У кожного є лайфхаки, як відпочити та відволіктися від тривожної реальності. Хтось рятується роботою, хтось, навпаки, нічого не може робити, хтось займається улюбленим хобі. Що допомагає українському кулінарному експерту та кухарю Євгену Клопотенку? Про це він відверто розповів за лаштунками шоу «Хто зверху?», яке щочетверга о 20:00 показує Новий канал.

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– Я прокидаюся, розумію, що на мені багато відповідальності, і працюю. Зізнаюся, щодня дуже втомлююсь… А ввечері, аби відпочити, куховарю. І це допомагає. За останні два роки лише раз я не хотів готувати. Це був день, коли в мене скінчились сили. Таке буває раз на два-три роки. І от у такий час я просто сплю 22 години і нічого не роблю, – говорить Женя Клопотенко. – Приготування їжі – це моя душа. Під час цього процесу ніби занурююся в інший світ. 90% моментів, коли мені треба зняти напруження, закінчуються приготуванням. Це єдине, що має сенс. А ще інколи мені стає краще, коли я переключаюся з ментальної роботи на фізичну. Можу поприбирати або ж пограти в футбол.

За майже два роки великої війни кожен з нас відчув у собі багато трансформацій. У кожного з’явилися нові звички та принципи. А от Євгену важко виокремити щось таке в своєму житті, оскільки внутрішні особистісні зміни розпочалися в нього раніше.

– Чотири чи п’ять років тому я перейшов на українську мову. Почав робити більше добра людям. Не сигналити зайвий раз на дорозі, наприклад, – з усмішкою каже Клопотенко. – А також та усміхатися просто так. Багато добрих звичок у мене з’явилося ще раніше. Тож коли розпочалося повномасштабне вторгнення, і всі стали так діяти, десь півроку не знав, що мені робити. Люди шукали себе, в чомусь змінювались, а в мене все було сформоване до великої війни. Єдине, що можу виокремити, – я знову дещо усвідомив. Раніше просто готував для людей. З приходом популярності ти починаєш бігти, аби стати найкращим чи знайти щось круте. А зараз все знову змінилося. Справді, найголовніше – готувати для людей!

Дивіться черговий випуск ігрового шоу «Хто зверху?» з Лесею Нікітюк і Богданом Шелудяком уже сьогодні, 19 жовтня, о 20:00 на Новому каналі! У гендерному двобої зійдуться: Оля Полякова, Даша Астаф’єва та Оля Цибульська проти Євгена Клопотенка, водія LeМаршрутки Богдана Богдановича та Амадора Лопеса.