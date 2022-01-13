Разом на Мальдівах: співачка VIKTORIA знову закохана

Екс-вокалістка «НеАнгелів» розказала про нові стосунки

В ефірі шоу «Хто зверху?» (Новий канал) екс-вокалістка гурту «НеАнгели», сольна співачка VIKTORIA натякнула, що знову закохана. Серед потенційних претендентів на серце брюнетки може бути співак Віталій Козловський, з яким у неї теплі стосунки, або колишній бойфренд. VIKTORIA зізнається, що це публічна особистість, яка всім добре знайома. Зараз співачка з коханим відпочиває на Мальдівах.

– Я щаслива і задихаюся від кохання, – ексклюзивно розповідає Новому каналу VIKTORIA. – Мені хочеться кричати на весь світ від емоцій, що переповнюють. Моє січневе літо на Мальдівах після пристрастей по-італійськи – це подарунок з Небес. Нарешті ти мене знайшов, хоч ми завжди були так близько й в усіх на очах.

Співачка не буде довго приховувати ім’я коханого.

– Тепер я нічого не боюся, – каже VIKTORIA. – Ми разом – сила. Радію, що погодилася на твою пропозицію.