Леся Нікітюк – про знайомство з нащадком Боба Марлі

У шоу «Хто зверху?» зірка пригадала, як зустріла родича легенди

Ведуча Нового каналу Леся Нікітюк знайома не з одним десятком зірок. Серед її приятелів та друзів можна знайти Сергія Притулу, Настю Каменських, Олю Полякову та багатьох інших. Але зіркові знайомства Леді Ле не обмежуються лише рідною Україною. Має Леся Іванівна зіркових друзів і за кордоном.

Як пригадала Леся Нікітюк у шоу «Хто зверху?», серед її знаменитих знайомих є родич Боба Марлі. І познайомилася українка з ним під час зйомок одного з сезонів «Орла&Решки» абсолютно випадково. Виявилося, що знімальна група проекту намагалася раніше домовитися з нащадком Боба Марлі про екскурсію будинком, де мешкав відомий артист, але щось не склалося. Зате все вийшло в нашої зірки. Фортуна любить усміхатися Леді Ле.

– Як зараз пам’ятаю: Ямайка і я, яка добиралася з аеропорту автостопом. До мене під’їхала машина, стопнулася, вийшов чувак і спитав, чи мене треба підвезти. Я погодилася. Потім сказала, що він дуже схожий на Боба Марлі. Він мені зізнався, що чи то його племінник, чи то онук. Ми посміялися з того, всю дорогу говорили, а потім фотографувалися. Як презент він подарував мені папір для самокруток від Боба Марлі. Я ним не користувалася, але й досі зберігаю, – розповіла Леся Нікітюк.

Не пропусти нові випуски 11 сезону шоу «Хто зверху?» щочетверга о 19:00 на Новому каналі