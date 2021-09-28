Не їсти та стрибати на скакалці: ритуали Сергія Притули та Лесі Нікітюк на зйомках

Ведучі ігрового шоу «Хто зверху?», яке щочетверга показує Новий канал, розповіли залаштункові секрети

Одне з найбільш рейтингових розважальних шоу для всієї сім’ї «Хто зверху?» Новий канал показує щотижня у четвер о 19:00. У сезоні – 20 випусків. І якщо в ефірі ви дивитеся прем’єри протягом трьох місяців, то знімають проект упродовж десяти днів. Ведучим Сергію Притулі та Лесі Нікітюк треба завжди бути свіженькими й на позитиві. У кожного – свої лайфхаки бадьорості.

– Останні років 10-12 у мене все без змін: не їм під час зйомок. Це про робочий день, – зізнається Притула. – А перед ним… Ну, бажано заснути не пізніше, ніж за п’ять-шість годин до зйомки. Бо потім – зміна 13-14 годин, під кінець може хилити на сон! Під час зйомок одинадцятого сезону продюсери подбали, щоб графік зйомок «Хто зверху?» не вимотував. Між кожним 3-4-денним пулом було таких самих три-чотири дні на відпочинок. За що я страшенно вдячний.

У співведучої Сергія Лесі Нікітюк свої секрети.

– Перед зйомками я триста разів стрибаю на скакалці, – каже Леді Ле. – Це для того, аби з’явився такий собі лімфодренажний ефект. Сходять усі набряки, обличчя стає рівним і свіжим. У моїй гримерці завжди є очищувач-зволожувач повітря. Він ще й нейтралізує різні бактерії. Також у мене завжди багато води. А між знімальними днями я просто сплю. Ще ходжу до спортивної зали, а потім знову сплю. Повірте, це дуже важливо!

Дивіться шоу «Хто зверху?» у четвер о 19:00 на Новому каналі!