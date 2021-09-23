Олена Шоптенко – про 3-річного сина

За лаштунками шоу «Хто зверху?» (Новий канал) відома хореографиня поділилася, як виховує маленького Олексія

У всіх батьків свої методи та підходи до виховання дитини. Хтось нікого не слухає й робить, як підказує серце, а хтось збирає всі поради навколо. Якщо ви належите до другого типу, то занотовуйте! Відома хореографиня та танцівниця Олена Шоптенко за лаштунками шоу «Хто зверху?», яке показує Новий канал, розповіла про особливі традиції зі своїм сином.

– Я завжди намагаюся його вкладати спати, – ділиться хореографиня. – Враховуючи, що сама звикла лягати не пізніше 23:00, аби наступного дня мати сили та енергію, Олексій має бути в ліжечку вже десь о 21:00. Обов’язковий ритуал перед сном – читання книги. Окрема тема – колискові. Є ті пісні, які йому співаю лише я. Якщо їх починає наспівувати бабуся, то Олексій каже: «Ні, це мамина пісня». У нас є така історія.

Сину Олени Шоптенко Олексію три роки. Більшість сучасних дітей цього віку не можуть жити без планшета з мультиками та іграми. У житті дитини Олени ґаджетів немає. Як їй це вдалося?

– Мультфільми для сина я намагаюся вмикати лише на великому екрані, по телевізору, – розповідає Шоптенко. – У нього немає асоціації, що мультик можна подивитись будь-де і будь-коли в телефоні. Мені вдалося виховати це в дитині. Він нечасто контактує з малим екраном, який погано впливає на зір. І взагалі, зізнаюся, мультики намагаюся йому вмикати, коли мені, умовно, потрібно сходити в душ. В інших випадках – це розвиваючі ігри, книги, активні заняття.

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Чи буде син Олени Шоптенко займатися танцями? Можливо. Але не зараз, оскільки в цьому віці у дитини ще немає потрібного рівня координації тіла.

– Я планую віддати Олексія на спортивну гімнастику. Для загального розвитку. Три роки – ідеальний вік, – каже хореографиня. – Танцями він теж цікавиться, але ще ранувато для професійних занять. Син гарно рухається, крутиться. Буває, каже: «Мамо, потанцюй, будь ласка, а я покажу тобі, як треба». Це дуже мило (усміхається).

Випуск розважального шоу для всієї сім’ї «Хто зверху?» за участю Олени Шоптенко дивіться вже сьогодні, 23 вересня, о 19:00 на Новому каналі! Разом з нею в команді зіграють Даша Астаф’єва та Світлана Тарабарова. Проти них виступлять Іраклі Макацарія, Даніель Салем та Сергій Мельник. Не пропустіть!