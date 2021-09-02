Настя Оруджева – про закоханість у танцюриста

Під час зйомок шоу «Хто зверху?» (Новий канал) актриса «Жіночого Кварталу» згадала, як проводила літо в підлітковому віці

Для когось підлітковий період пов’язаний із важкими спогадами, для когось – це найкращий час у житті. Наприклад, актриса «Жіночого Кварталу» Настя Оруджова згадує про дитинство і юнацтво з непідробним теплом.

– У дитинстві я часто хворіла, тому їздила не в літні табори, а в санаторії. По суті, це те ж саме, тільки я ще пила якусь корисну воду, ходила на масажі та прогрівання, – згадала актриса під час зйомок шоу «Хто зверху?» на Новому каналі. – Це було прикольно, мені подобалося. Тим більше, часто ми їздили разом із друзями, великою компанією.

Весела компанія – не єдине, що приваблювало дівчину в таких поїздках. Якось вона закохалася в одного з хлопців, який приїхав у той же санаторій.

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– Коли мені було 13 років, я закохалася в хлопця, який викладав танці. Йому було років 16-17. Він усім подобався, був дуже гарний. Пам’ятаю: сиджу в автобусі, дивлюся на нього й ридаю, бо ніколи більше його не побачу. Тоді я собі пообіцяла так навчитися танцювати брейк-данс, щоб приїхати наступного року й підкорити його. Щоб він такий: «Настю, я тебе люблю!» Але, на жаль, на танці я так і не дійшла. Може, цього року… – посміялася Настя.

Сказано – зроблено. Цього року танці таки увірвалися в життя актриси – вона стала учасницею танцювального шоу. Хто знає, може Насті все-таки вдасться підкорити серце того самого хлопця з екрану телевізора?

Перший випуск 11 сезону шоу «Хто зверху?» з Настею Оруджовою, Іриною Сопонару, Tayanna, Антоном Савлеповим, Васею БайБайдаком, Валентином Міхієнком і ведучими Сергієм Притулою та Лесею Нікітюк – у четвер, 2 вересня, о 19:00 на Новому каналі. Дивіться свіжі випуски 11 сезону розважального шоу «Хто зверху?» щочетверга о 19:00.