Сергій Притула – про 4-річну доньку

Донька ведучого Нового каналу – просто енерджайзер. Схожа на батька як зовні, так і за характером

Щасливий батько трьох чудових дітей Сергій Притула рідко розкриває особисті секрети. Та нещодавно в інтерв’ю журналу «Теленеделя» ведучий шоу «Хто зверху?» та «Діти проти зірок» (Новий канал), поділився, як наразі проводить час із маленькими Притулами.

– Наш 12-річний Дмитро – доволі самостійний хлопець, – каже телеведучий. – Якщо не маю можливості завезти його на якийсь гурток (барабани, плавання чи комп’ютерна академія), він спокійно добирається сам маршрутками чи метро. З Соломією в нас теж «все пучком». Особливо люблю з нею їздити на базар. Таткова помічниця із задоволенням «тарабанить» до машини пакети з зеленню. Стосовно Стефанії, то тут графіки завжди розписуються так, щоб хтось був на підстраховці. Дитина – на грудному годуванні, тому мамина відсутність вкрай обмежена. Зазвичай моє завдання, поки Каті немає вдома, не розбудити дитину!

4-річна Соломія неодноразово збирала безліч приємних коментарів у соцмережах ведучого. Веселила підписників дитячою безпосередністю та емоційністю на відео.

– Коли мене по кілька днів немає вдома, і я приїжджаю з відряджень, то можу збожеволіти від того, як дитина висить у мене на шиї й заціловує, – зізнається Сергій. – Соля – наш енерджайзер. Обожнює співати пісні, які придумує на ходу. Коли ми їздимо в автівці, просить мене ввімкнути «Радіо Рокс». Рок-музика їй «заходить» краще, ніж попса. Вона відвідує балетну студію. У захваті від подорожей. Має дуже чіткі лідерські задатки, але, водночас, дуже компромісна, якщо правильно з нею проговорити «правила гри».

Гарного чоловіка, натхнення, впевненості та мудрості: Зірки привітали Україну з Днем Незалежності

Святкував день народження і грав у футбол: що українські зірки робили в день проголошення Незалежності України

Притула розповідає, що «хочу, хочу, хочу» в їхній сім’ї немає.

– Треба віддати належне терпінню моєї дружини, – каже ведучий. – Катя витратила дуже багато часу на формування тієї системи координат у стосунках з донькою, коли ми зараз не маємо клопоту, якщо кажемо: «Мультики ще 10 хвилин – і спати» або «Ні, зараз морозива не можна». У нас дитина, в принципі, до 3,5 років не знала, що таке морозиво. Що таке цукор, не знає й досі.

Вмикайте Новий канал і дивіться проекти з Сергієм Притулою. Щочетверга о 19:00 він запалює разом з українськими зірками в шоу «Хто зверху?», а з 22 вересня в ефірі стартує третій сезон «Діти проти зірок». Тож не пропустіть прем’єру!