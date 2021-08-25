ТОП-4 лайфхаки бадьорості від JAMALA

За лаштунками шоу «Хто зверху?» (Новий канал) співачка поділилася своїми способами відновлення сил

Стартував 11-й сезон розважального шоу для всієї сім’ї «Хто зверху?» 24 серпня Новий канал показав святковий спецвипуск до Дня Незалежності України. Було весело й бадьоро. За лаштунками JAMALA поділилась способами відновлення сил. Сама ними користується і вам радить!

Сон

– Якщо людина погано спить, то настрою взагалі немає, – ділиться співачка. – Енергія, як відомо, – це сон. З появою другої маленької дитини його стає ще менше. Я відчувала це на собі, коли взагалі не мала енергії та бажання писати, співати. Тож усіма силами намагалася виправити це. На перше місце рейтингу я однозначно ставлю хороший сон.

Оточення

– Треба знаходитися в атмосфері кохання! – говорить JAMALA. – Діти, друзі, собаки, всі, хто дає хороший настрій, турботу та почуття ніжності, мають бути поряд з вами.

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Задоволення для тіла

– Кльово, якщо є можливість ходити на масажі. Мене це дуже відновлює. Подобається саме тайський, – розповідає артистка. – Також круто поплавати. Я, наприклад, дуже залежна від моря, басейнів. Стихія води надихає та наповнює.

Улюблена справа

– Якщо ти по життю займаєшся не тим, то чогось завжди буде не вистачати, – вважає JAMALA. – В мене був такий випадок. Колись я знімала квартиру з дівчиною. Вона приходила з роботи втомлена та виснажена. А коли змінила фах, то все пішло, як по маслу. Виявилося, вона надихнулася мною, бо сказала: «Я бачу, яка ти заряджена приходиш з роботи. І наступного дня в тебе завжди є бажання та енергія співати». Я думаю, коли ти любиш те, що робиш, то цим і надихаєшся. Це замкнене коло: віддала – отримала. Закономірність проявляється геть у всьому.

Спецвипуск «Хто зверху?» до Дня Незалежності дивіться на сайті та на YouTube Нового каналу. Свіжий випуск одинадцятого сезону шоу вмикайте 2 вересня о 19:00 в ефірі телеканалу.