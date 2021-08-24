Наскільки добре ти знаєш Україну? Тест до Дня Незалежності України
Друже, сьогодні, 24 серпня, ми усі разом святкуємо День Незалежності України. Цього року нашій прекрасній незалежній країні виповнюється 30 років! Вітаємо усіх українців з важливим для кожного з нас днем та даруємо тест на знання незалежної України. Пройди наш тест до Дня Незалежності України та дізнайся щось нове про свою Батьківщину! А ще більше цікавих фактів тобі розкажуть українські зірки разом з Сергієм Притулою та Лесею Нікітюк у спешлі “Хто зверху?” до Дня Незалежності України вже о 19:00 на Новому каналі.
Фото: IStock, Getty Images
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