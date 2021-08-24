Друже, сьогодні, 24 серпня, ми усі разом святкуємо День Незалежності України. Цього року нашій прекрасній незалежній країні виповнюється 30 років! Вітаємо усіх українців з важливим для кожного з нас днем та даруємо тест на знання незалежної України. Пройди наш тест до Дня Незалежності України та дізнайся щось нове про свою Батьківщину! А ще більше цікавих фактів тобі розкажуть українські зірки разом з Сергієм Притулою та Лесею Нікітюк у спешлі “Хто зверху?” до Дня Незалежності України вже о 19:00 на Новому каналі.

Фото: IStock, Getty Images

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