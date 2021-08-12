Сергій Притула показав своє перше у житті татуювання (ФОТО)

Зробила його маленька донька зірки Нового каналу

Ведучий шоу «Хто зверху?» та «Діти проти зірок» Сергій Притула показав підписникам в Instagram своє перше у житті татуювання.

«До мурашок»: JAMALA розповіла про слабкість та силу українців

Ходять до косметолога й не їдять м’яса: секрети краси українських зірок

Як стало зрозуміло з фото, тепер на грудях телеведучого красується маленький кольоровий єдиноріжок. Майстром такого тату стала маленька донька Притули Соломія. Щоправда, такий малюнок протримається на шкірі зовсім недовго, адже є перманентним – тимчасовим. Це одне з тих татуювань, які кожен з нас робив у дитинстві, знайшовши перебивний малюк у жуйці.

«Коли у тебе є 4-річна донька;))))))))))», – пожартував Сергій Притула.

Чекай на прем’єру 11 сезону шоу «Хто зверху?» з Сергієм Притулою вже цієї осені!