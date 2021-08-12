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На краю обриву і з жабою: українські зірки згадали найцікавіші побачення

Анна Трінчер, Даша Трегубова та Роман Міщеряков згадали найцікавіші побачення

Анна Трінчер, Даша Трегубова та Роман Міщеряков розповіли про незабутні рандеву

Десять років тому вчені визнали любов психічним відхиленням і навіть дали їй свій код в класифікаторі хвороб. В цьому немає нічого дивного. Сильне романтичне почуття здатне позбавити людину сну, знизити апетит і навіть викликати депресію. На які тільки божевільні вчинки не йдуть закохані. А які побачення влаштовують! Про останні українські зірки розповіли на зйомках шоу «Хто зверху?», яке вже 24 серпня стартує на Новому каналі.

Екстремальний малюнок

— Перший хлопець намалював мій портрет на шматку бетону на даху недобудови, — згадала співачка Анна Трінчер. — На неї неможливо забратися, там дуже небезпечно і всюди охорона. Але хлопець знайшов людину, яка малює портрети. Разом вони забралися на недобудову і всю ніч малювали. Мій нинішній бойфренд теж дуже-дуже романтичний! Одного разу він замовив вертоліт, ми піднялися в повітря, і з висоти я побачила величезний плакат з моїм ім’ям і прізвищем в сердечку. Потім він подарував мені коробочку, всередині була жива жаба і напис: «Чи будеш ти моєю дівчиною?» Чому жаба? Він вирішив, що це дуже креативно (посміхається).

Анна Трінчер, Даша Трегубова та Роман Міщеряков згадали найцікавіші побачення

У непроглядній темряві

— У мене було дуже романтичне і незабутнє побачення на Сейшелах, — розповідає учасник Improv Live Show Роман Міщеряков. — Там є острів, називається Ла-Діг — шалено красиве місце. На острові є пляж, який входить в десятку найкрасивіших у світі. Там багато гір, і в одній з них є готель з рестораном. Найкрутіше місце для вечері — за столиком над урвищем, звідки відкривається неймовірна краса: природа плюс океан. Моя дівчина замовила цей столик. Але їй не сказали, що якщо вечеря починається о 19:00, то навколо буде непроглядна темрява. В результаті ми не побачили красот, під час вечері дівчина показувала мені картинки на телефоні і говорила: «Ось дивись, як повинно бути красиво». Дуже переживала з цього приводу. Але все одно була романтика. Ми сиділи в непроглядній темряві, нічого не було видно, а десь далеко чувся шум хвиль.

Анна Трінчер, Даша Трегубова та Роман Міщеряков згадали найцікавіші побачення

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На даху будинку твого

— Кілька років тому хлопець влаштував мені побачення на даху, — посміхається ведуча і актриса Даша Трегубова. — Він прикрасив дах, поставив мішки з ілюмінацією, на яких можна було сидіти, замовив їжу в ресторані. Все було дуже романтично. Люблю, коли мене дивують. Є люди, які не люблять сюрпризи, але я не в їх числі.

Анна Трінчер, Даша Трегубова та Роман Міщеряков згадали найцікавіші побачення

А на які божевільні вчинки підуть учасники «Хто зверху?»заради перемоги над суперниками — дивіться всією сім’єю з 24 серпня на Новому каналі.

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