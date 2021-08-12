Анна Трінчер, Даша Трегубова та Роман Міщеряков згадали найцікавіші побачення

Анна Трінчер, Даша Трегубова та Роман Міщеряков розповіли про незабутні рандеву

Десять років тому вчені визнали любов психічним відхиленням і навіть дали їй свій код в класифікаторі хвороб. В цьому немає нічого дивного. Сильне романтичне почуття здатне позбавити людину сну, знизити апетит і навіть викликати депресію. На які тільки божевільні вчинки не йдуть закохані. А які побачення влаштовують! Про останні українські зірки розповіли на зйомках шоу «Хто зверху?», яке вже 24 серпня стартує на Новому каналі.

Екстремальний малюнок

— Перший хлопець намалював мій портрет на шматку бетону на даху недобудови, — згадала співачка Анна Трінчер. — На неї неможливо забратися, там дуже небезпечно і всюди охорона. Але хлопець знайшов людину, яка малює портрети. Разом вони забралися на недобудову і всю ніч малювали. Мій нинішній бойфренд теж дуже-дуже романтичний! Одного разу він замовив вертоліт, ми піднялися в повітря, і з висоти я побачила величезний плакат з моїм ім’ям і прізвищем в сердечку. Потім він подарував мені коробочку, всередині була жива жаба і напис: «Чи будеш ти моєю дівчиною?» Чому жаба? Він вирішив, що це дуже креативно (посміхається).

У непроглядній темряві

— У мене було дуже романтичне і незабутнє побачення на Сейшелах, — розповідає учасник Improv Live Show Роман Міщеряков. — Там є острів, називається Ла-Діг — шалено красиве місце. На острові є пляж, який входить в десятку найкрасивіших у світі. Там багато гір, і в одній з них є готель з рестораном. Найкрутіше місце для вечері — за столиком над урвищем, звідки відкривається неймовірна краса: природа плюс океан. Моя дівчина замовила цей столик. Але їй не сказали, що якщо вечеря починається о 19:00, то навколо буде непроглядна темрява. В результаті ми не побачили красот, під час вечері дівчина показувала мені картинки на телефоні і говорила: «Ось дивись, як повинно бути красиво». Дуже переживала з цього приводу. Але все одно була романтика. Ми сиділи в непроглядній темряві, нічого не було видно, а десь далеко чувся шум хвиль.

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На даху будинку твого

— Кілька років тому хлопець влаштував мені побачення на даху, — посміхається ведуча і актриса Даша Трегубова. — Він прикрасив дах, поставив мішки з ілюмінацією, на яких можна було сидіти, замовив їжу в ресторані. Все було дуже романтично. Люблю, коли мене дивують. Є люди, які не люблять сюрпризи, але я не в їх числі.

А на які божевільні вчинки підуть учасники «Хто зверху?»заради перемоги над суперниками — дивіться всією сім’єю з 24 серпня на Новому каналі.